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SLI aktuell 08.09.2026 12:26:22

SLI aktuell: SLI am Dienstagmittag leichter

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Der SLI zeigt sich am Mittag mit negativen Notierungen.

Swisscom
645.62 CHF 2.25%
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Um 12:08 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0.62 Prozent schwächer bei 2’268.76 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.594 Prozent auf 2’269.26 Punkte an der Kurstafel, nach 2’282.83 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’292.53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2’263.11 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’336.65 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wies der SLI 2’131.74 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2’023.72 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5.48 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’915.56 Zählern.

Tops und Flops im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Nestlé (+ 2.73 Prozent auf 80.91 CHF), Galderma (+ 2.59 Prozent auf 162.45 CHF), Swisscom (+ 2.05 Prozent auf 647.00 CHF), SGS SA (+ 1.69 Prozent auf 92.72 CHF) und Straumann (+ 1.66 Prozent auf 94.56 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Novartis (-9.33 Prozent auf 113.76 CHF), Helvetia Baloise (-1.41 Prozent auf 209.40 CHF), Swiss Re (-1.23 Prozent auf 136.00 CHF), Swiss Life (-1.14 Prozent auf 922.20 CHF) und Zurich Insurance (-1.07 Prozent auf 590.60 CHF).

Welche Aktien im SLI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SLI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’778’008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 301.780 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Mit 6.83 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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