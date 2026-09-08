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Index im Fokus 08.09.2026 12:26:22

STOXX-Handel STOXX 50 notiert mittags im Minus

STOXX-Handel STOXX 50 notiert mittags im Minus

Der STOXX 50 verzeichnet derzeit Verluste.

ABB
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Um 12:08 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.38 Prozent leichter bei 5’412.19 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0.182 Prozent leichter bei 5’423.07 Punkten, nach 5’432.97 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5’435.38 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5’389.25 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 5’527.31 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’180.87 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, bei 4’562.11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9.18 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der STOXX 50 bislang 5’572.96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten markiert.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Nestlé (+ 2.73 Prozent auf 80.91 CHF), BP (+ 1.24 Prozent auf 5.53 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.19 Prozent auf 79.94 CHF), Unilever (+ 1.09 Prozent auf 47.45 GBP) und Deutsche Telekom (+ 0.85 Prozent auf 28.48 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Novartis (-9.33 Prozent auf 113.76 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.30 Prozent auf 501.20 EUR), Zurich Insurance (-1.07 Prozent auf 590.60 CHF), GSK (-1.00 Prozent auf 18.19 GBP) und Allianz (-0.98 Prozent auf 443.00 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 4’860’273 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 631.640 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.73 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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