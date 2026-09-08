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JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005

287.62
CHF
-0.20
CHF
-0.07 %
13:02:59
BRXC
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08.09.2026 11:49:07

JPMorgan ChaseCo Hold

JPMorgan Chase
287.62 CHF -0.07%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat JPMorgan mit einem Kursziel von 370 US-Dollar auf "Hold" belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung für die großen und mittelgroßen US-Banken veröffentlichte David Chiaverini erstmals Ergebnisschätzungen (EPS) für das Jahr 2028. Die Fundamentaldaten sollten trotz des nachlassenden Rückenwinds gesund bleiben und eine weitere Steigerung der Profitabilität belegen, so seine Einschätzung./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 11:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:01 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Hold
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 370.00
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
$ 358.64 		Abst. Kursziel*:
3.17%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
$ 358.62 		Abst. Kursziel aktuell:
3.17%
Analyst Name::
David Chiaverini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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