JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
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JPMorgan ChaseCo Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat JPMorgan mit einem Kursziel von 370 US-Dollar auf "Hold" belassen. In einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung für die großen und mittelgroßen US-Banken veröffentlichte David Chiaverini erstmals Ergebnisschätzungen (EPS) für das Jahr 2028. Die Fundamentaldaten sollten trotz des nachlassenden Rückenwinds gesund bleiben und eine weitere Steigerung der Profitabilität belegen, so seine Einschätzung./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JPMorgan Chase & Co. Hold
|
Unternehmen:
JPMorgan Chase & Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 370.00
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
$ 358.64
|
Abst. Kursziel*:
3.17%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
$ 358.62
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.17%
|
Analyst Name::
David Chiaverini
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
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