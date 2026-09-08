Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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08.09.2026 12:29:00
Novartis Aktie News: Investoren fliehen am Mittag aus Novartis
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 9,2 Prozent auf 113,94 CHF abwärts.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 9,2 Prozent auf 113,94 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'106 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 112,06 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 113,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'792'019 Novartis-Aktien.
Am 03.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 132,68 CHF. Gewinne von 16,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 96,03 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 15,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,46 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,70 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 21.07.2026 vor. Das EPS lag bei 1,35 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,71 CHF je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11.39 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.62 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -2,00 Prozent verringert.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 26.10.2027 dürfte Novartis die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,79 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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