Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus

Um 12:08 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.78 Prozent tiefer bei 6’141.84 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5.294 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.318 Prozent auf 6’170.70 Punkte an der Kurstafel, nach 6’190.37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’119.49 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’170.70 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0.559 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 15.09.2026, den Wert von 6’236.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’265.58 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5’605.03 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.98 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten registriert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 2.81 Prozent auf 25.99 EUR), Rheinmetall (+ 2.17 Prozent auf 1’004.60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.65 Prozent auf 542.20 EUR), Allianz (+ 1.24 Prozent auf 431.50 EUR) und adidas (+ 1.20 Prozent auf 156.25 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Infineon (-7.93 Prozent auf 50.96 EUR), Siemens Energy (-6.55 Prozent auf 126.42 EUR), Siemens (-2.89 Prozent auf 267.10 EUR), Eni (-1.06 Prozent auf 25.68 EUR) und UniCredit (-0.65 Prozent auf 76.20 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 3’651’291 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 581.827 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch