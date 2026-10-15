Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’178 1.1%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9277 -0.4%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’171 1.6%  Bitcoin 67’875 0.0%  Dollar 0.8268 -1.0%  Öl 105.8 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850Novartis1200526Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar
Unicredit nimmt nächste Hürde bei Commerzbank-Übernahme - Aktien im Fokus
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
Suche...
ETF Sparplan

Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Euro STOXX 50-Kursverlauf 15.10.2026 12:26:37

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus

Der Euro STOXX 50 fällt am Donnerstag.

Siemens Energy
121.66 CHF -8.62%
Kaufen Verkaufen

Um 12:08 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.78 Prozent tiefer bei 6’141.84 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5.294 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.318 Prozent auf 6’170.70 Punkte an der Kurstafel, nach 6’190.37 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’119.49 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’170.70 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0.559 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 15.09.2026, den Wert von 6’236.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’265.58 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 auf 5’605.03 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.98 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten registriert.

Euro STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 2.81 Prozent auf 25.99 EUR), Rheinmetall (+ 2.17 Prozent auf 1’004.60 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.65 Prozent auf 542.20 EUR), Allianz (+ 1.24 Prozent auf 431.50 EUR) und adidas (+ 1.20 Prozent auf 156.25 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Infineon (-7.93 Prozent auf 50.96 EUR), Siemens Energy (-6.55 Prozent auf 126.42 EUR), Siemens (-2.89 Prozent auf 267.10 EUR), Eni (-1.06 Prozent auf 25.68 EUR) und UniCredit (-0.65 Prozent auf 76.20 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 3’651’291 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 581.827 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten