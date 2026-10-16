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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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16.10.2026 20:55:20

DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DHL Group nach Eckdaten des Logistikkonzerns und einer Prognoseerhöhung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der Bereich DHL Express habe erneut beeindruckend angeschnitten, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Die nach oben geschraubten Gewinnziele für den Konzern und für die DHL-Bereiche sollten ebenso positiv aufgenommen werden wie die angekündigte Überprüfung der Mittelfristprognosen./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:41 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
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RBC Capital Markets 		Kursziel:
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