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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

52.94
CHF
0.48
CHF
0.91 %
16.10.2026
SWX
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16.10.2026 21:33:58

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

DHL Group
54.04 CHF 1.66%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Eckdaten und einer Prognoseerhöhung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe stark abgeschnitten und die Markterwartung übertroffen, schrieb Alexia Dogani am Freitag mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebit). Der Ausblick klinge zuversichtlich./rob/la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 19:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 19:45 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
65.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
58.26 € 		Abst. Kursziel*:
11.57%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
58.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.11%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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