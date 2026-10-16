DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
52.94CHF
0.48CHF
0.91 %
16.10.2026
SWX
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16.10.2026 21:33:58
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Eckdaten und einer Prognoseerhöhung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe stark abgeschnitten und die Markterwartung übertroffen, schrieb Alexia Dogani am Freitag mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebit). Der Ausblick klinge zuversichtlich./rob/la/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 19:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 19:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
58.26 €
|
Abst. Kursziel*:
11.57%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
58.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.11%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
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|30.09.26
|DHL Group Hold
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Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|52.94
|0.91%
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