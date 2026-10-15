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Kursentwicklung im Fokus 15.10.2026 17:58:18

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 zeigte sich heute im Minus.

ASML NV
1373.50 CHF 3.76%
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Am Donnerstag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss um 0.39 Prozent auf 6’166.09 Punkte abwärts. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5.294 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.318 Prozent auf 6’170.70 Punkte an der Kurstafel, nach 6’190.37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6’175.92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’119.49 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 0.167 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 15.09.2026, einen Stand von 6’236.50 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6’265.58 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 5’605.03 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 5.40 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6’577.20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern erreicht.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 4.34 Prozent auf 1’026.00 EUR), Airbus SE (+ 2.30 Prozent auf 194.70 EUR), SAP SE (+ 2.19 Prozent auf 201.25 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.14 Prozent auf 544.80 EUR) und adidas (+ 2.10 Prozent auf 157.65 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Infineon (-5.20 Prozent auf 52.47 EUR), Siemens Energy (-2.16 Prozent auf 132.36 EUR), UniCredit (-2.03 Prozent auf 75.14 EUR), Siemens (-1.60 Prozent auf 270.65 EUR) und Deutsche Bank (-1.56 Prozent auf 29.12 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 10’581’625 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 581.827 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.26 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.79 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
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