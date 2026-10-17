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Cramers KI-Favoriten 17.10.2026 03:47:19

Aktien von Meta und Microsoft: Jim Cramer erklärt, warum er im KI-Rennen auf die Grossen baut

Aktien von Meta und Microsoft: Jim Cramer erklärt, warum er im KI-Rennen auf die Grossen baut

Für rund 80 Prozent der Unternehmen im S&P 500 sieht Jim Cramer kaum Chancen auf positive Überraschungen, bei zwei Technologieriesen dagegen umso mehr.

  • Jim Cramer hält trotz Blasensorgen an etablierten KI-Profiteuren fest
  • Meta soll seine hohen KI-Ausgaben mit dem Assistenten Muse zu Geld machen
  • Bei Microsoft stützen Azure und Copilot das Vertrauen des CNBC-Moderators

Trotz wachsender Sorgen über überzogene Bewertungen und Vergleiche mit der Internetblase um die Jahrtausendwende hält CNBC-Moderator Jim Cramer am KI-Handel fest, der nach wie vor einen Grossteil der Kursgewinne am Markt trägt. Anfang Oktober bezeichnete der Gastgeber von „Mad Money“ etablierte Technologieriesen, die gleich auf mehreren Wegen von der künstlichen Intelligenz profitieren können, als einige der besten Möglichkeiten, in das Thema zu investieren. Als Beispiele nannte er Meta Platforms und Microsoft. Beide Titel liegen im Portfolio des CNBC Investing Club, den Cramer verantwortet.

Warum Cramer bei den Rechenzentrumswerten bleibt

Statt sich vom KI-Handel abzuwenden, bevorzugt Cramer Blue Chips mit starkem Kerngeschäft und Managementteams, die immer neue Wege finden, aus der Technologie Kapital zu schlagen. Weil seiner Ansicht nach vieles gut laufen könne, wolle er bei den Profiteuren des Rechenzentrumsausbaus bleiben. Zusätzlichen Reiz gewinnt die Strategie für ihn durch das höhere Zinsniveau, das Wachstum anderswo rar macht. Frage er sich bei rund 80 Prozent der Unternehmen im S&P 500, was dort gut laufen könnte, falle ihm für die meisten nichts ein, so Cramer. Die KI-nahen Aktien böten dagegen die meisten Chancen auf positive Entwicklungen. Wie tragfähig diese Sicht ist, zeigt sich am deutlichsten bei Meta.

Meta-Aktie: Muse soll die Milliardenausgaben rechtfertigen

Der Anteilsschein war holprig ins Jahr 2026 gestartet, doch Cramer vertraut darauf, dass CEO Mark Zuckerberg und sein Team einen Weg finden, die KI-Ausgaben zu Geld zu machen. Er habe nie gedacht, dort sässen lauter Dummköpfe ohne KI-Angebot, betonte er. Vielmehr halte er Zuckerberg und sein „Dream Team“ für brillant, sie würden schon etwas finden. Gelingen soll das vor allem mit Muse, dem persönlichen KI-Assistenten, der Anfang September an den Start ging. Laut Reuters traut die Citigroup Muse bis 2030 mehr als 27 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz zu, davon rund 23 Milliarden aus Transaktionen und etwa 4,5 Milliarden aus Abonnements.

Wie ernst es Meta mit der Monetarisierung ist, zeigte der Konzern am 12. Oktober. Laut CNBC ist das neue Modell Muse Wonder nur für zahlende Nutzer der App Muse zugänglich, die Abonnements kosten 20 oder 100 US-Dollar im Monat. Der Druck dahinter ist erheblich: Im zweiten Quartal steigerte Meta den Umsatz zwar um 28 Prozent auf 60,8 Milliarden US-Dollar, wie aus dem Quartalsbericht hervorgeht. Der freie Cashflow schrumpfte jedoch auf 784 Millionen US-Dollar, nach 8,55 Milliarden im Vorjahresquartal. Für 2026 plant der Konzern Investitionen von 130 bis 145 Milliarden US-Dollar, die Untergrenze lag zuvor bei 125 Milliarden. Muse muss also zeigen, dass sich diese Summen rechnen.

Microsoft-Aktie: Geduld nach dem Tief im Juni

Ähnlich geduldig zeigte sich Cramer bei Microsoft, als die Aktie im Juni an der NASDAQ auf ein 52-Wochen-Tief von rund 350 US-Dollar fiel. Er habe nicht geglaubt, dass die besten Zeiten des Konzerns hinter ihm lägen, sagte er, obwohl er sich zwischenzeitlich frustriert über die Kursentwicklung geäussert hatte. Die Position im Investing Club behielt er aus Vertrauen in das erfahrene Führungsduo aus CEO Satya Nadella und Finanzchefin Amy Hood. Er sei überzeugt gewesen, dass der Konzern Copilot in den Griff bekomme und mit dem Cloudgeschäft Azure sehr viel Geld verdienen werde.

Die Zahlen stützen diese Haltung. Wie Microsoft Ende Juli mitteilte, wuchs der Umsatz mit Azure und anderen Clouddiensten im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026, das am 30. Juni endete, um 43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Entwicklung und Ausblick des Cloudgeschäfts übertrafen die Erwartungen der Wall Street. Die Kehrseite: Allein im Schlussquartal flossen 35,8 Milliarden US-Dollar in Sachanlagen, gut doppelt so viel wie die 17,1 Milliarden des Vorjahresquartals. Auch hier muss die KI-Nachfrage die Investitionen erst noch einspielen.

Breite Streuung statt blinder Begeisterung

Ganz ohne Risiko ist der KI-Handel aus Cramers Sicht dennoch nicht. Er räumte ein, dass die Begeisterung übertrieben werden könne, und betonte, breit gestreut investieren zu wollen. Das Portfolio des Investing Club führe er entsprechend diversifiziert. Über Meta und Microsoft hinaus nannte er auch Werte aus anderen Teilen der KI-Wertschöpfungskette: AMD (Advanced Micro Devices) und Intel bei den Halbleitern, Marvell Technology bei Chips und Glasfaser sowie CrowdStrike und Palo Alto Networks in der Cybersicherheit.

Ob die Rechnung bei den beiden Favoriten aufgeht, zeigt sich noch im Oktober. Am 21. Oktober legt Meta die Zahlen zum dritten Quartal vor, dem ersten Quartal mit Muse am Markt, und muss sich an der eigenen Umsatzprognose von 61 bis 64 Milliarden US-Dollar messen lassen. Am 28. Oktober folgt Microsoft mit dem ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 und damit dem nächsten Härtetest für Azure und Copilot.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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