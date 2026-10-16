Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester

Letztendlich notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.57 Prozent höher bei 6’203.16 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5.320 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.149 Prozent höher bei 6’177.45 Punkten in den Handel, nach 6’168.26 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’223.62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’177.45 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0.434 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6’266.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6’283.61 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 16.10.2025, einen Wert von 5’652.01 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6.03 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 6.26 Prozent auf 1’090.20 EUR), BMW (+ 3.52 Prozent auf 57.06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2.87 Prozent auf 41.09 EUR), Airbus SE (+ 2.17 Prozent auf 198.92 EUR) und Siemens Energy (+ 1.98 Prozent auf 134.98 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-1.01 Prozent auf 199.22 EUR), Infineon (-0.15 Prozent auf 52.39 EUR), Siemens (+ 0.00 Prozent auf 270.65 EUR), Bayer (+ 0.11 Prozent auf 44.46 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0.11 Prozent auf 6.14 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 9’184’817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 588.996 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert mit 7.24 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.69 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch