SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Euro STOXX 50-Performance im Fokus
|
16.10.2026 17:58:21
Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester
Der Euro STOXX 50 befand sich am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.
Letztendlich notierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.57 Prozent höher bei 6’203.16 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5.320 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.149 Prozent höher bei 6’177.45 Punkten in den Handel, nach 6’168.26 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’223.62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’177.45 Einheiten.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 0.434 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6’266.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6’283.61 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 16.10.2025, einen Wert von 5’652.01 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 6.03 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Zählern.
Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 6.26 Prozent auf 1’090.20 EUR), BMW (+ 3.52 Prozent auf 57.06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2.87 Prozent auf 41.09 EUR), Airbus SE (+ 2.17 Prozent auf 198.92 EUR) und Siemens Energy (+ 1.98 Prozent auf 134.98 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-1.01 Prozent auf 199.22 EUR), Infineon (-0.15 Prozent auf 52.39 EUR), Siemens (+ 0.00 Prozent auf 270.65 EUR), Bayer (+ 0.11 Prozent auf 44.46 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0.11 Prozent auf 6.14 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 9’184’817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 588.996 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder
Die TotalEnergies-Aktie präsentiert mit 7.24 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.69 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu SAP SE
|
16.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Kursplus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16.10.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
Analysen zu SAP SE
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.09.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.09.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.09.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
ASML NV am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’204.23
|0.58%
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.