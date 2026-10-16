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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

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16.10.2026 13:30:25

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
505.36 CHF -0.35%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Die jüngste Stellungnahme des Rückversicherers zur Marktlage sei defensiv gehalten und betone, dass die langfristigen Risiken zunähmen, obwohl die Schadenentwicklung in jüngster Zeit verhalten gewesen sei, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er stimme zu, dass traditionelle Rückversicherer einen Mehrwert bieten, doch angesichts der historischen Entwicklung sei er nicht davon überzeugt, dass dies ausreichen wird, um den Preisverfall aufzuhalten./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 06:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 06:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
550.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
547.00 € 		Abst. Kursziel*:
0.55%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
542.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.40%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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