Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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16.10.2026 09:28:15
Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 startet in der Gewinnzone
Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am fünften Tag der Woche fort.
Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.40 Prozent stärker bei 6’192.74 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5.320 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.149 Prozent auf 6’177.45 Punkte an der Kurstafel, nach 6’168.26 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 6’177.45 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’199.05 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gewann der Euro STOXX 50 bereits um 0.265 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’266.50 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Stand von 6’283.61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5’652.01 Punkten auf.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5.85 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Punkten.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2.42 Prozent auf 1’050.80 EUR), Siemens Energy (+ 1.84 Prozent auf 134.80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.21 Prozent auf 40.43 EUR), BMW (+ 1.16 Prozent auf 55.76 EUR) und Bayer (+ 1.08 Prozent auf 44.89 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Enel (-0.91 Prozent auf 9.05 EUR), Eni (-0.35 Prozent auf 25.59 EUR), SAP SE (-0.17 Prozent auf 200.90 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.04 Prozent auf 544.60 EUR) und Allianz (+ 0.09 Prozent auf 430.20 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 426’600 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 588.996 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Fokus
Die TotalEnergies-Aktie hat mit 7.24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.ch
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