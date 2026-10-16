NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen 2027 und 2028 leicht erhöht, schrieb Kian Abouhossein in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Dies sei hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass er nun einen Leitzins der Europäischen Zentralbank in Höhe von 3 Prozent in sein Bewertungsmodell einbezogen habe./rob/la/he;