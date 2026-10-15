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Euro STOXX 50 im Fokus 15.10.2026 09:28:17

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

So bewegt sich der Euro STOXX 50 am vierten Tag der Woche.

Eni
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Der Euro STOXX 50 verliert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr 0.85 Prozent auf 6’137.77 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.294 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.318 Prozent leichter bei 6’170.70 Punkten, nach 6’190.37 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’119.49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 6’170.70 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 0.625 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’236.50 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Wert von 6’265.58 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5’605.03 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.91 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 2.85 Prozent auf 26.00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.47 Prozent auf 546.60 EUR), BMW (+ 1.82 Prozent auf 55.80 EUR), Deutsche Börse (+ 1.61 Prozent auf 308.50 EUR) und SAP SE (+ 1.55 Prozent auf 200.00 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-9.38 Prozent auf 50.16 EUR), Siemens Energy (-7.57 Prozent auf 125.04 EUR), Siemens (-2.65 Prozent auf 267.75 EUR), Eni (-1.06 Prozent auf 25.68 EUR) und UniCredit (-0.82 Prozent auf 76.07 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’499’710 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 581.827 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

In diesem Jahr präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
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