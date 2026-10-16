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Euro STOXX 50 im Fokus 16.10.2026 15:58:12

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Gewinne

Für den Euro STOXX 50 geht es heute aufwärts.

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Der Euro STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0.80 Prozent stärker bei 6’217.32 Punkten. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5.320 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0.149 Prozent auf 6’177.45 Punkte an der Kurstafel, nach 6’168.26 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6’223.60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’177.45 Einheiten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0.663 Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, wies der Euro STOXX 50 6’266.50 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 16.07.2026, einen Stand von 6’283.61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5’652.01 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.27 Prozent zu. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 6.26 Prozent auf 1’090.20 EUR), BMW (+ 3.66 Prozent auf 57.14 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3.29 Prozent auf 41.26 EUR), Airbus SE (+ 2.61 Prozent auf 199.78 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1.56 Prozent auf 25.99 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.18 Prozent auf 543.80 EUR), Siemens (-0.17 Prozent auf 270.20 EUR), Eni (-0.08 Prozent auf 25.66 EUR), Infineon (-0.04 Prozent auf 52.45 EUR) und Bayer (+ 0.20 Prozent auf 44.50 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 4’230’315 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 588.996 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 7.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7.69 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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