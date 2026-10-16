Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 legt mittags zu

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0.57 Prozent stärker bei 6’203.44 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5.320 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.149 Prozent auf 6’177.45 Punkte an der Kurstafel, nach 6’168.26 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6’177.45 Punkte, das Tageshoch hingegen 6’215.29 Zähler.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0.438 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6’266.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der Euro STOXX 50 6’283.61 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’652.01 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6.03 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 5.01 Prozent auf 1’077.40 EUR), BMW (+ 3.01 Prozent auf 56.78 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2.80 Prozent auf 41.06 EUR), Airbus SE (+ 1.79 Prozent auf 198.18 EUR) und Siemens Energy (+ 1.65 Prozent auf 134.54 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Siemens (-0.24 Prozent auf 270.00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.18 Prozent auf 543.80 EUR), Eni (-0.08 Prozent auf 25.66 EUR), Infineon (-0.08 Prozent auf 52.43 EUR) und Bayer (-0.07 Prozent auf 44.38 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 2’478’243 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 588.996 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Im Euro STOXX 50 präsentiert die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch