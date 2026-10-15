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Index-Performance 15.10.2026 15:58:41

Schwacher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Schwacher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag

Heute ziehen sich die Anleger in Europa zurück.

Siemens Energy
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Um 15:42 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.80 Prozent schwächer bei 6’140.80 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.294 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0.318 Prozent tiefer bei 6’170.70 Punkten, nach 6’190.37 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 6’119.49 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6’170.70 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der Euro STOXX 50 bereits um 0.576 Prozent zurück. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 15.09.2026, den Wert von 6’236.50 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, lag der Euro STOXX 50 noch bei 6’265.58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5’605.03 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.96 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6’577.20 Punkte. Bei 5’376.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Telekom (+ 3.16 Prozent auf 26.08 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.51 Prozent auf 546.80 EUR), Rheinmetall (+ 2.29 Prozent auf 1’005.80 EUR), adidas (+ 1.75 Prozent auf 157.10 EUR) und SAP SE (+ 1.73 Prozent auf 200.35 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-7.97 Prozent auf 50.94 EUR), Siemens Energy (-4.41 Prozent auf 129.32 EUR), Siemens (-2.96 Prozent auf 266.90 EUR), UniCredit (-2.22 Prozent auf 75.00 EUR) und Deutsche Bank (-2.01 Prozent auf 28.99 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’806’041 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 581.827 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
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