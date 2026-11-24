S&P 500 998434 / US78378X1072
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24.11.2026 16:00:55
Minuszeichen in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start leichter
Der S&P 500 im Performance-Check.
Der S&P 500 verliert im NYSE-Handel um 15:57 Uhr 0.53 Prozent auf 7’198.63 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 58.608 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.991 Prozent auf 7’165.43 Punkte an der Kurstafel, nach 7’237.17 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 verzeichnete bei 7’217.76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7’138.93 Einheiten.
S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Stand von 7’623.68 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bei 7’652.86 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 24.11.2025, mit 6’705.12 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4.96 Prozent zu. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7’844.52 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Dollar Tree (+ 11.35 Prozent auf 154.89 USD), Agilent Technologies (+ 5.57 Prozent auf 185.85 USD), Dollar General (+ 4.41 Prozent auf 140.10 USD), Nike (+ 4.12 Prozent auf 35.15 USD) und Cognizant (+ 3.98 Prozent auf 60.90 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Hewlett Packard Enterprise (-15.01 Prozent auf 40.81 USD), Analog Devices (-14.52 Prozent auf 323.74 USD), Dell Technologies (-10.08 Prozent auf 301.14 USD), Sandisk (-8.35 Prozent auf 80.39 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-8.20 Prozent auf 416.28 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 15’967’464 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4.566 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus
2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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