Um 15:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1.49 Prozent leichter bei 49’273.56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24.600 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1.05 Prozent auf 49’494.60 Punkte an der Kurstafel, nach 50’018.70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49’469.86 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48’913.74 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0.068 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der Dow Jones auf 52’215.16 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, lag der Dow Jones bei 53’577.40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, stand der Dow Jones bei 47’112.45 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.84 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Travelers (+ 0.93 Prozent auf 404.62 USD), Home Depot (+ 0.88 Prozent auf 322.70 EUR), Chevron (+ 0.49 Prozent auf 209.76 USD), Procter Gamble (+ 0.40 Prozent auf 173.16 USD) und Coca-Cola (+ 0.29 Prozent auf 97.90 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen NVIDIA (-8.87 Prozent auf 141.60 USD), Amazon (-5.72 Prozent auf 237.85 USD), Alphabet C (ex Google) (-5.54 Prozent auf 261.26 USD), Caterpillar (-4.93 Prozent auf 513.97 USD) und Microsoft (-3.68 Prozent auf 477.85 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 16’010’830 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.637 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch