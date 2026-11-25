Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Kursentwicklung
|
25.11.2026 16:01:03
NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Start leichter
Dow Jones-Handel aktuell.
Um 15:59 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1.49 Prozent leichter bei 49’273.56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24.600 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1.05 Prozent auf 49’494.60 Punkte an der Kurstafel, nach 50’018.70 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49’469.86 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48’913.74 Zählern.
Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0.068 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der Dow Jones auf 52’215.16 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, lag der Dow Jones bei 53’577.40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, stand der Dow Jones bei 47’112.45 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1.84 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 45’057.28 Zählern.
Dow Jones-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Travelers (+ 0.93 Prozent auf 404.62 USD), Home Depot (+ 0.88 Prozent auf 322.70 EUR), Chevron (+ 0.49 Prozent auf 209.76 USD), Procter Gamble (+ 0.40 Prozent auf 173.16 USD) und Coca-Cola (+ 0.29 Prozent auf 97.90 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen NVIDIA (-8.87 Prozent auf 141.60 USD), Amazon (-5.72 Prozent auf 237.85 USD), Alphabet C (ex Google) (-5.54 Prozent auf 261.26 USD), Caterpillar (-4.93 Prozent auf 513.97 USD) und Microsoft (-3.68 Prozent auf 477.85 USD).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 16’010’830 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.637 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dow Jones-Fundamentalkennzahlen
Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Nike-Aktie bietet Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.64 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Alphabet C am 25.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|50’182.95
|0.33%
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich im Plus
In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.