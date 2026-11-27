Alzchem Group Aktie 160412022 / DE000A41YHG1
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Alzchem Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Alzchem von 208 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Alzchem habe mit seinem Nitroguanidin-Projekt in den USA einen entscheidenden Schritt nach vorn gemacht, schrieb Christian Cohrs am Freitag. Die Marktposition des Spezialchemie-Unternehmens sei nach wie vor stark. Allerdings habe er die Parameter in seinem Bewertungsmodell an das veränderte Zinsumfeld angepasst und seine Prognosen für 2027 etwas reduziert, erklärte der Experte sein niedrigeres Kursziel./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
MPCM
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
145.00 €
|
Abst. Kursziel*:
37.93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
146.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.99%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
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