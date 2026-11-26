NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich reduzierter Mittelfristziele im Rahmen des Kapitalmarkttages mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Outperform" belassen. Die erwartungsgemäße Korrektur des Ausblicks auf 2030 sei unterstützend und ein Balanceakt zwischen der Festlegung realisierbarer Ziele sowie einer nach wie vor überzeugenden Wachstumsstory, schrieb Colin Moody am Freitag. Ebenfalls positiv zu werten sei die Fokussierung auf ein breiteres Portfolio und die zunehmende Diskussion über die Steigerung der Aktionärsrenditen. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei attraktiv./rob/edh/ag;