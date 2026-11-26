Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Rheinmetall Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rheinmetall anlässlich reduzierter Mittelfristziele im Rahmen des Kapitalmarkttages mit einem Kursziel von 1300 Euro auf "Outperform" belassen. Die erwartungsgemäße Korrektur des Ausblicks auf 2030 sei unterstützend und ein Balanceakt zwischen der Festlegung realisierbarer Ziele sowie einer nach wie vor überzeugenden Wachstumsstory, schrieb Colin Moody am Freitag. Ebenfalls positiv zu werten sei die Fokussierung auf ein breiteres Portfolio und die zunehmende Diskussion über die Steigerung der Aktionärsrenditen. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei attraktiv./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 04:53 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
1’300.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
796.60 €
|
Abst. Kursziel*:
63.19%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
794.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63.71%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
12:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: mittags Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX steigt am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
11:52
|Rheinmetall-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Neutral (finanzen.ch)
|
11:28
|Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
10:09
|Rheinmetall kappt wie erwartet Mittelfristziele - 2026er-Prognose bestätigt (AWP)
Analysen zu Rheinmetall AG
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|725.90
|3.26%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:32
|
DZ BANK
HORNBACH Halten
|12:47
|
Bernstein Research
United Parcel Service Outperform
|12:43
|
Bernstein Research
FedEx Outperform
|12:41
|
Bernstein Research
DHL Group Market-Perform
|12:38
|
Goldman Sachs Group Inc.
Brenntag Buy
|12:37
|
Goldman Sachs Group Inc.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|12:37
|
Barclays Capital
Evonik Equal Weight