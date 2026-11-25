Am Mittwoch springt der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE um 0.46 Prozent auf 50’249.91 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24.600 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1.05 Prozent auf 49’494.60 Punkte an der Kurstafel, nach 50’018.70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 50’395.24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 48’913.74 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 2.05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 52’215.16 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 53’577.40 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 47’112.45 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3.86 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit IBM (+ 4.30 Prozent auf 245.74 USD), Salesforce (+ 3.19 Prozent auf 199.43 USD), Sherwin-Williams (+ 2.86 Prozent auf 362.65 USD), Nike (+ 2.52 Prozent auf 36.65 USD) und Visa (+ 2.18 Prozent auf 425.85 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil NVIDIA (-4.57 Prozent auf 148.28 USD), Amazon (-2.60 Prozent auf 245.74 USD), Alphabet C (ex Google) (-2.48 Prozent auf 269.72 USD), Microsoft (-0.99 Prozent auf 491.24 USD) und Goldman Sachs (-0.63 Prozent auf 800.92 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 47’203’429 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.637 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.93 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.64 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch