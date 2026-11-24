Der Dow Jones kletterte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.85 Prozent auf 50’018.70 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 23.311 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.717 Prozent leichter bei 49’239.91 Punkten in den Dienstagshandel, nach 49’595.31 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 49’294.49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 50’075.12 Punkten lag.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 52’215.16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 53’417.16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46’448.27 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3.38 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Nike (+ 5.89 Prozent auf 35.75 USD), Amgen (+ 5.54 Prozent auf 473.94 USD), Merck (+ 4.50 Prozent auf 141.57 USD), Salesforce (+ 4.21 Prozent auf 193.26 USD) und Johnson Johnson (+ 2.37 Prozent auf 276.46 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen NVIDIA (-5.86 Prozent auf 155.38 USD), Cisco (-2.90 Prozent auf 93.99 USD), Goldman Sachs (-2.14 Prozent auf 806.02 USD), Amazon (-1.21 Prozent auf 252.29 USD) und Caterpillar (-1.17 Prozent auf 540.63 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 82’928’892 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 4.566 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.76 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.92 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch