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27.11.2026 07:48:36
Devisen im Blick: So bewegen sich Franken, Euro und Dollar
Zum Wochenschluss zeigen sich die wichtigsten Währungspaare von ihrer ruhigen Seite.
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Das Euro/Franken-Paar zeigt sich bei einem Stand von 0,9157 seit Donnerstagvormittag kaum bewegt. Nachdem das Paar zur Wochenmitte noch unter die Schwelle von 91 Rappen auf den tiefsten Stand seit März gerutscht war, hat es sich seither wieder erholt. Auch das Dollar/Franken-Paar ist mit 0,8338 kaum bewegt. Das Euro/Dollar-Paar verharrt mit 1,0982 zwar weiter unterhalb der 1,10er Marke, nähert sich ihr aber immerhin wieder an.
In den USA werden die Märkte am heutigen Freitag zwar wieder öffnen, der Handel findet aber verkürzt statt. Damit dürfte auch der Devisenhandel in vergleichsweise ruhigen Bahnen verlaufen, da auch keine wichtigen Daten aus der Euro-Zone erwartet werden.
awp-robot/hr/cg
Zürich (awp)
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