Letztendlich erhöhte sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.33 Prozent auf 50’182.95 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24.600 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 1.05 Prozent auf 49’494.60 Punkte an der Kurstafel, nach 50’018.70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 48’913.74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 50’395.24 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1.92 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, lag der Dow Jones bei 52’215.16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 53’577.40 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47’112.45 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3.72 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit IBM (+ 3.33 Prozent auf 243.47 USD), Nike (+ 2.55 Prozent auf 36.66 USD), Walt Disney (+ 2.52 Prozent auf 125.60 USD), Sherwin-Williams (+ 2.40 Prozent auf 361.02 USD) und Salesforce (+ 2.04 Prozent auf 197.21 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil NVIDIA (-3.91 Prozent auf 149.30 USD), Amazon (-3.12 Prozent auf 244.43 USD), Alphabet C (ex Google) (-2.02 Prozent auf 270.98 USD), Microsoft (-1.25 Prozent auf 489.93 USD) und Amgen (-0.99 Prozent auf 469.24 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 78’253’291 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.637 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10.93 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.64 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch