Underperform-Note für Givaudan-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Der Investorentag mit Fokus auf dem Europageschäft der Sparte Taste & Wellbeing sei eher informativ gewesen als ein Faktor für die Aktie, schrieb Victoria Nice am Donnerstag.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Givaudan-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Kaum Ausschläge verzeichnete die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:57 Uhr bei 3’338.00 CHF. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 13.54 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 977 Givaudan-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 9.0 Prozent nach oben. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Givaudan möglicherweise am 22.01.2027 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 02:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.