Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’734 0.8%  SPI 19’469 0.7%  Dow 50’926.5600 0.0%  DAX 25’204 1.1%  Euro 0.9320 -0.2%  EStoxx50 6’245 1.1%  Gold 4’183 0.1%  Bitcoin 71’492.8395 1.4%  Dollar 0.8288 -0.3%  Öl 99.5 -2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Volvo-Aktie deutlich tiefer: Autobauer streicht Jahresziele wegen China-Einbruch
Alphabet-Aktie unter der Lupe: TPU-Chips könnten NVIDIA Konkurrenz machen
Rohstoff-Performance im 3. Quartal 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Analyse: Market-Perform-Bewertung für Symrise-Aktie von Bernstein Research
Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Die Performance von Bitcoin, Ether & Co.
Suche...

Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bewertung im Fokus 02.10.2026 10:13:44

Underperform-Note für Givaudan-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Underperform-Note für Givaudan-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research

Bernstein Research hat die Givaudan-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Givaudan
3340.15 CHF -0.74%
Kaufen Verkaufen

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Givaudan auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2886 Franken belassen. Der Investorentag mit Fokus auf dem Europageschäft der Sparte Taste & Wellbeing sei eher informativ gewesen als ein Faktor für die Aktie, schrieb Victoria Nice am Donnerstag.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Givaudan-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Kaum Ausschläge verzeichnete die Givaudan-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:57 Uhr bei 3’338.00 CHF. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 13.54 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 977 Givaudan-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 9.0 Prozent nach oben. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Givaudan möglicherweise am 22.01.2027 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 02:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: iStockphoto
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Givaudan AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten