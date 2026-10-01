Schwacher Handel: Dow Jones verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste

Am Donnerstag verliert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.06 Prozent auf 50’876.84 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25.409 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1.02 Prozent auf 51’424.84 Punkte an der Kurstafel, nach 50’906.05 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 50’546.54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 51’179.78 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 1.49 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52’766.88 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 52’305.24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, lag der Dow Jones bei 46’441.10 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5.16 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 3.86 Prozent auf 228.43 USD), Salesforce (+ 2.23 Prozent auf 234.70 USD), Caterpillar (+ 2.10 Prozent auf 827.81 USD), Boeing (+ 1.97 Prozent auf 189.71 USD) und Honeywell Technologies (+ 1.68 Prozent auf 214.49 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Walt Disney (-2.98 Prozent auf 101.77 USD), Amgen (-2.48 Prozent auf 411.05 USD), Johnson Johnson (-2.17 Prozent auf 259.00 USD), Home Depot (-1.53 Prozent auf 247.80 EUR) und Alphabet C (ex Google) (-1.28 Prozent auf 336.39 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 11’074’765 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.838 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie ermöglicht Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch