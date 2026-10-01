Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Plus

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.04 Prozent) bei 50’926.56 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25.409 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1.02 Prozent auf 51’424.84 Punkte an der Kurstafel, nach 50’906.05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 51’179.78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 50’546.54 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 1.40 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52’766.88 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, lag der Dow Jones bei 52’305.24 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 01.10.2025, den Stand von 46’441.10 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5.26 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. 45’057.28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 3.35 Prozent auf 192.28 USD), Salesforce (+ 3.10 Prozent auf 236.69 USD), IBM (+ 2.59 Prozent auf 225.62 USD), Caterpillar (+ 1.92 Prozent auf 826.35 USD) und Travelers (+ 1.44 Prozent auf 361.64 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Walt Disney (-3.40 Prozent auf 101.33 USD), Amgen (-3.38 Prozent auf 407.27 USD), Johnson Johnson (-2.30 Prozent auf 258.66 USD), Alphabet C (ex Google) (-1.71 Prozent auf 334.93 USD) und Home Depot (-1.53 Prozent auf 247.80 EUR).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27’903’946 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.838 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.44 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch