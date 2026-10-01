Nike Aktie 957150 / US6541061031
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02.10.2026 01:34:00
Nike: Holprige Erholung - Sportartikelkonzern spart noch härter
Nike kämpft sich seit mehr als einem Jahr aus einem weitgehend hausgemachten Tief. Zuletzt verlief die Erholung holperig. Jetzt wird härter gespart.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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