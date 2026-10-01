Handel in New York: Dow Jones startet mit Verlusten

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0.13 Prozent tiefer bei 50’841.94 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 25.409 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 1.02 Prozent fester bei 51’424.84 Punkten, nach 50’906.05 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 50’828.32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51’179.78 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.56 Prozent nach unten. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 01.09.2026, den Stand von 52’766.88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, lag der Dow Jones bei 52’305.24 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 46’441.10 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 5.08 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit IBM (+ 5.20 Prozent auf 231.37 USD), Salesforce (+ 2.75 Prozent auf 235.89 USD), Microsoft (+ 1.08) Prozent auf 518.45 USD), Nike (+ 1.06 Prozent auf 35.78 USD) und NVIDIA (+ 1.05 Prozent auf 230.78 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Sherwin-Williams (-1.60 Prozent auf 318.11 USD), Walt Disney (-1.34 Prozent auf 103.49 USD), Home Depot (-1.25 Prozent auf 248.50 EUR), Amgen (-0.81 Prozent auf 418.08 USD) und Procter Gamble (-0.77 Prozent auf 144.16 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 3’288’010 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.838 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Travelers-Aktie weist mit 10.44 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch