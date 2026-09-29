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Index-Performance im Fokus 29.09.2026 18:00:33

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert im Minus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert im Minus

Der Dow Jones sinkt heute.

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192.47 CHF 0.40%
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Um 17:58 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.63 Prozent leichter bei 51’158.91 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25.601 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 51’648.48 Zählern und damit 0.324 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (51’481.51 Punkte).

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 51’505.19 Punkte, das Tagestief hingegen 51’132.76 Zähler.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Wert von 53’559.99 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 29.06.2026, mit 52’182.74 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 46’316.07 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5.74 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 2.17 Prozent auf 188.40 USD), NVIDIA (+ 0.89 Prozent auf 230.90 USD), McDonalds (+ 0.71 Prozent auf 235.26 USD), IBM (+ 0.50 Prozent auf 221.77 USD) und Salesforce (+ 0.30 Prozent auf 227.95 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Walmart (-2.72 Prozent auf 105.77 USD), Apple (-1.81 Prozent auf 332.27 USD), Johnson Johnson (-1.74 Prozent auf 267.23 USD), Nike (-1.21 Prozent auf 35.95 USD) und Merck (-1.16 Prozent auf 146.96 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 7’045’622 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.773 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Aktien

Die Travelers-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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