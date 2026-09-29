NYSE-Handel Dow Jones in Rot

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE 0.45 Prozent leichter bei 51’251.48 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25.601 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.324 Prozent stärker bei 51’648.48 Punkten in den Handel, nach 51’481.51 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51’129.18 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51’505.19 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wurde der Dow Jones mit 53’559.99 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 52’182.74 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46’316.07 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5.93 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt aktuell bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Boeing (+ 2.23 Prozent auf 188.50 USD), Caterpillar (+ 0.44 Prozent auf 823.58 USD), Amgen (+ 0.41 Prozent auf 419.85 USD), McDonalds (+ 0.33 Prozent auf 234.38 USD) und Amazon (+ 0.30 Prozent auf 246.88 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Walmart (-2.23 Prozent auf 106.30 USD), Apple (-1.86 Prozent auf 332.10 USD), Nike (-1.68 Prozent auf 35.78 USD), Johnson Johnson (-1.67 Prozent auf 267.42 USD) und Salesforce (-1.30 Prozent auf 224.32 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 9’246’302 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.773 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones präsentiert die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4.58 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch