Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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Netflix Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 95 auf 80 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der aktualisierte Ausblick des Streamingdienstes für 2026 impliziere ein rund 80-prozentiges Umsatzwachstum des Werbegeschäfts, was aber hinter der zuvor angestrebten Verdoppelung zurückbleibe, schrieb Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Bis zum Jahresende seien keine Kurstreiber in Sicht. Die Investoren dürften zunehmend die Dauerhaftigkeit des prozentual zweistelligen Wachstums infragestellen. Yoon senkte seinen Bewertungsmultiplikator für die Aktien./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 80.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 68.69
|
Abst. Kursziel*:
16.47%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 68.74
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.38%
|
Analyst Name::
Laurent Yoon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
06:36
|Netflix wächst langsamer - Aktie fällt (AWP)
|
20.10.26
|Netflix gives downbeat outlook as streaming hits dry up (Financial Times)
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20.10.26
|Netflix Aktie News: Netflix gibt am Dienstagabend nach (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Netflix Aktie News: Netflix gewinnt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
19.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Netflix von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Ausblick: Netflix präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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|JP Morgan Chase & Co.
|13:19
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:17
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|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|52.86
|-8.34%
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