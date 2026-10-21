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Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

52.86
CHF
-4.81
CHF
-8.34 %
14:10:00
BRXC
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21.10.2026 13:45:58

Netflix Outperform

Netflix
52.86 CHF -8.34%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 95 auf 80 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der aktualisierte Ausblick des Streamingdienstes für 2026 impliziere ein rund 80-prozentiges Umsatzwachstum des Werbegeschäfts, was aber hinter der zuvor angestrebten Verdoppelung zurückbleibe, schrieb Laurent Yoon in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Bis zum Jahresende seien keine Kurstreiber in Sicht. Die Investoren dürften zunehmend die Dauerhaftigkeit des prozentual zweistelligen Wachstums infragestellen. Yoon senkte seinen Bewertungsmultiplikator für die Aktien./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 03:13 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 03:13 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Mini Futures Hebel
Steigender Netflix-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Netflix-Kurs >5
Zusammenfassung: Netflix Inc. Outperform
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 80.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 68.69 		Abst. Kursziel*:
16.47%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 68.74 		Abst. Kursziel aktuell:
16.38%
Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:19 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:17 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:10 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
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