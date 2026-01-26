Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’206 0.5%  SPI 18’269 0.4%  Dow 49’412 0.6%  DAX 24’908 -0.1%  Euro 0.9226 -0.1%  EStoxx50 5’966 0.2%  Gold 5’090 1.6%  Bitcoin 68’233 -0.6%  Dollar 0.7764 -0.1%  Öl 65.8 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
BYD-Aktie unter der Lupe: Diese drei Faktoren könnten 2026 über den Kurs entscheiden
Rüstungsaktien im Fokus: Rheinmetall, OHB, RENK, HENSOLDT und TKMS profitieren von Satellitenprojekt und CSG-Börsengang
Adecco-Aktie stabil: Tochter Akkodis kauft in Deutschland zu
Siegfried-Aktie steigt zweistellig: Kauf neuer Produktionsstandorte in den USA und in Australien
Swisscom-Aktie gefragt: Gewisse Abo-Preise für Privatkunden werden ab April erhöht
Suche...
eToro entdecken

Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

66.90
CHF
0.36
CHF
0.54 %
10:04:15
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.01.2026 10:31:04

Netflix Halten

Netflix
66.90 CHF 0.54%
Kaufen Verkaufen

STUTTGART (dpa-AFX Analyser) - Die LBBW hat das Kursziel für Netflix von 125 auf 94 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der verschärfte Bieterwettbewerb um Warner Bros. Discovery belaste die Aktien, schrieb Sarah Lenz am Dienstag. Sie verwies auf den hohen Kaufpreis und die Absicht, zugunsten der Finanzierung Aktienrückkäufe zunächst auszusetzen. Die zurückhaltende operative Margenprognose für 2026 sei ebenfalls ein Belastungsfaktor./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Netflix

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Netflix-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Netflix-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Netflix Inc. Halten
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) 		Kursziel:
$ 94.00
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
$ 85.70 		Abst. Kursziel*:
9.68%
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
$ 85.70 		Abst. Kursziel aktuell:
9.68%
Analyst Name::
Sarah Lenz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Netflix Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?