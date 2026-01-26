Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
66.90CHF
0.36CHF
0.54 %
10:04:15
BRXC
27.01.2026 10:31:04
Netflix Halten
STUTTGART (dpa-AFX Analyser) - Die LBBW hat das Kursziel für Netflix von 125 auf 94 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der verschärfte Bieterwettbewerb um Warner Bros. Discovery belaste die Aktien, schrieb Sarah Lenz am Dienstag. Sie verwies auf den hohen Kaufpreis und die Absicht, zugunsten der Finanzierung Aktienrückkäufe zunächst auszusetzen. Die zurückhaltende operative Margenprognose für 2026 sei ebenfalls ein Belastungsfaktor./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|
Kursziel:
$ 94.00
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
$ 85.70
|
Abst. Kursziel*:
9.68%
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 85.70
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.68%
|
Analyst Name::
Sarah Lenz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
