STUTTGART (dpa-AFX Analyser) - Die LBBW hat das Kursziel für Netflix von 125 auf 94 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Der verschärfte Bieterwettbewerb um Warner Bros. Discovery belaste die Aktien, schrieb Sarah Lenz am Dienstag. Sie verwies auf den hohen Kaufpreis und die Absicht, zugunsten der Finanzierung Aktienrückkäufe zunächst auszusetzen. Die zurückhaltende operative Margenprognose für 2026 sei ebenfalls ein Belastungsfaktor./ag/mf;