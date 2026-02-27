Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Netflix Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von Netflix beim Kursziel von 115 US-Dollar mit "Equal Weight" wieder aufgenommen. Nach dem Rückzug im Bieterrennen um Warner Brothers Discovery rechnet Kannan Venkateshwar damit, dass die Bewertung der Netflix-Aktie eigentlich wieder anziehen sollte, wie er am Montag schrieb. Dass der Streaminganbieter den Deal wollte, habe aber seine Gründe gehabt. Der Experte glaubt an eine anhaltende Debatte über ein nur schwaches Nutzerwachstum./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 05:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Equal Weight
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 115.00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 96.24
|
Abst. Kursziel*:
19.49%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 96.26
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.47%
|
Analyst Name::
Kannan Venkateshwar
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
27.02.26
|Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Project Warrior: How Paramount beat Netflix in $110bn battle for Warner (Financial Times)
|
27.02.26
|Netflix Aktie News: Netflix am Freitagabend auf Höhenflug (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
27.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Netflix Inc.
|13:49
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|10:13
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|13:49
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|10:13
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|10:13
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|13:49
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|73.83
|3.68%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:57
|
Barclays Capital
Ryanair Overweight
|13:49
|
Barclays Capital
Netflix Equal Weight
|13:42
|
Bernstein Research
Delivery Hero Outperform
|13:34
|
Barclays Capital
A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|13:28
|
Barclays Capital
ING Group Overweight
|13:26
|
Barclays Capital
Rheinmetall Overweight
|13:25
|
Barclays Capital
HENSOLDT Equal Weight