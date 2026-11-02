NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Netflix-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurde das Netflix-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 67.77 USD. Bei einem Netflix-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.755 Netflix-Aktien. Die gehaltenen Netflix-Papiere wären am 30.10.2026 916.01 USD wert, da der Schlussstand 62.08 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8.40 Prozent verringert.

Alle Netflix-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 255.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch