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|Lohnender Netflix-Einstieg?
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02.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Netflix-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Netflix-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurde das Netflix-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 67.77 USD. Bei einem Netflix-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14.755 Netflix-Aktien. Die gehaltenen Netflix-Papiere wären am 30.10.2026 916.01 USD wert, da der Schlussstand 62.08 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8.40 Prozent verringert.
Alle Netflix-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 255.33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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