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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

53.31
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-4.36
CHF
-7.56 %
11:37:31
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21.10.2026 10:17:49

Netflix Buy

Netflix
53.30 CHF -7.56%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix von 90 auf 84 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des Streamingriesen sehe sich nach dem besseren dritten Quartal und dem etwas enttäuschenden Ausblick auf das vierte Quartal unverändert in seiner langfristigen Wachstumsstory, schrieb Eric Sheridan am Mittwochmorgen. Der Ausblick könnte sich auch noch als zu zurückhaltend erweisen. Sheridan schraubte seinen Bewertungsmultiplikator etwas herunter./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Netflix

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Netflix-Kurs >5 >10 >20
Fallender Netflix-Kurs >5
Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 84.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 68.69 		Abst. Kursziel*:
22.29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 68.74 		Abst. Kursziel aktuell:
22.20%
Analyst Name::
Eric Sheridan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:17 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:10 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Netflix Buy Deutsche Bank AG
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