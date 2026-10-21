Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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Netflix Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Netflix von 90 auf 84 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des Streamingriesen sehe sich nach dem besseren dritten Quartal und dem etwas enttäuschenden Ausblick auf das vierte Quartal unverändert in seiner langfristigen Wachstumsstory, schrieb Eric Sheridan am Mittwochmorgen. Der Ausblick könnte sich auch noch als zu zurückhaltend erweisen. Sheridan schraubte seinen Bewertungsmultiplikator etwas herunter./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Buy
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 84.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 68.69
|
Abst. Kursziel*:
22.29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 68.74
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.20%
|
Analyst Name::
Eric Sheridan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
06:36
|Netflix wächst langsamer - Aktie fällt (AWP)
|
20.10.26
|Netflix gives downbeat outlook as streaming hits dry up (Financial Times)
|
20.10.26
|Netflix Aktie News: Netflix gibt am Dienstagabend nach (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Netflix Aktie News: Netflix gewinnt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
19.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Netflix von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Ausblick: Netflix präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
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|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|10:17
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|53.67
|-6.93%
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