NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Netflix von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Netflix-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Netflix-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 111.22 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Netflix-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.899 Netflix-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 55.88 USD, da sich der Wert eines Netflix-Papiers am 13.11.2026 auf 62.15 USD belief. Damit wäre die Investition um 44.12 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Netflix belief sich zuletzt auf 254.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch