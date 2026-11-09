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|Lohnender Netflix-Einstieg?
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09.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Netflix-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 09.11.2016 wurden Netflix-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12.22 USD wert. Bei einem Netflix-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 818.398 Netflix-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Netflix-Anteile wären am 06.11.2026 51’894.59 USD wert, da der Schlussstand 63.41 USD betrug. Mit einer Performance von +418.95 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Netflix betrug jüngst 261.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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