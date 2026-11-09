NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 09.11.2016 wurden Netflix-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12.22 USD wert. Bei einem Netflix-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 818.398 Netflix-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Netflix-Anteile wären am 06.11.2026 51’894.59 USD wert, da der Schlussstand 63.41 USD betrug. Mit einer Performance von +418.95 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Netflix betrug jüngst 261.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch