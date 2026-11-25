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25.11.2026 17:34:44
DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Hannover Rück-Aktie mit Kaufen
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Hannover Rück-Aktie durch DZ BANK.
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hannover Rück nach einem Investorentag von 326 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thorsten Wenzel attestierte dem Rückversicherer in einer Studie am Mittwoch Gewinnwachstum dank bilanzieller Puffer und höherer Zinsen. Nach einer zuletzt guten Kursentwicklung sei das Kurspotenzial nurmehr moderat.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Hannover Rück-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Hannover Rück-Aktie musste um 17:17 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0.7 Prozent auf 295.60 EUR abwärts. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66’650 Stück gehandelt. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 16.6 Prozent aufwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 15:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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