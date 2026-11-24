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24.11.2026 20:27:13
Netflix Aktie News: Netflix reagiert am Abend positiv
Die Aktie von Netflix gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 59,10 USD zu.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 59,10 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 23'740 Punkten notiert. Bei 59,71 USD markierte die Netflix-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 57,88 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3'069'558 Netflix-Aktien umgesetzt.
Am 03.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 109,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 46,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 4,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 20.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Netflix 12.87 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Netflix wird am 26.01.2027 gerechnet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,58 USD je Netflix-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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