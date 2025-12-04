Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’934 0.3%  SPI 17’777 0.2%  Dow 48’001 0.3%  DAX 24’028 0.6%  Euro 0.9371 0.2%  EStoxx50 5’724 0.1%  Gold 4’218 0.2%  Bitcoin 71’974 -2.8%  Dollar 0.8049 0.2%  Öl 64.0 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850ABB1222171
Top News
Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat
Was Analysten von der HOCHTIEF-Aktie erwarten
TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: Was Analysten von TKMS thyssenkrupp Marine Systems erwarten
Tesla-Aktie im Blick: Tesla erhält Ride-Hailing-Genehmigung in Arizona - nächster Schritt Richtung Robotaxi
Infineon-Aktie im Plus: Patent-Erfolg und Technologiepartner Electreon stützen den Kurs
Suche...
eToro entdecken

Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061

82.36
CHF
-0.08
CHF
-0.10 %
18:00:01
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.12.2025 17:45:48

Netflix Equal Weight

Netflix
82.36 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Netflix angesichts der Übernahme von Warner Bros Discovery auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Kombiniert würden beide Medienkonzerne ein Unternehmen von weltweit beispielloser Qualität, schrieb Kannan Venkateshwar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bis der Deal über die Bühne geht, werde es aber noch ein langer Weg. Es sei wahrscheinlich, dass die Anlagestory der Netflix-Aktien vorerst darunter leidet./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 15:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 15:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Netflix

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Netflix-Kurs >5 >10
Fallender Netflix-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Netflix Inc. Equal Weight
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
$ 110.00
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
$ 100.06 		Abst. Kursziel*:
9.94%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
$ 99.51 		Abst. Kursziel aktuell:
10.54%
Analyst Name::
Kannan Venkateshwar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Netflix Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Netflix Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
17:45 Netflix Equal Weight Barclays Capital
16:26 Netflix Kaufen DZ BANK
19.11.25 Netflix Outperform Bernstein Research
18.11.25 Netflix Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.11.25 Netflix Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen