Netflix Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Netflix angesichts der Übernahme von Warner Bros Discovery auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Kombiniert würden beide Medienkonzerne ein Unternehmen von weltweit beispielloser Qualität, schrieb Kannan Venkateshwar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bis der Deal über die Bühne geht, werde es aber noch ein langer Weg. Es sei wahrscheinlich, dass die Anlagestory der Netflix-Aktien vorerst darunter leidet./rob/tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 15:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Equal Weight
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 110.00
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
$ 100.06
|
Abst. Kursziel*:
9.94%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
$ 99.51
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.54%
|
Analyst Name::
Kannan Venkateshwar
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
18:01
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Mittag fester (finanzen.ch)
|
18:01
|S&P 500 aktuell: Börsianer lassen S&P 500 am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
16:29
|Netflix Aktie News: Netflix gibt am Freitagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
16:01
|Börse New York: S&P 500-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
16:01
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start im Aufwind (finanzen.ch)
|
13:06
|Netflix agrees $83bn takeover of Warner Bros Discovery (Financial Times)
|
07:31
|Warner Bros in exclusive talks with Netflix about studio and streaming sale (Financial Times)
|
07:31
|Warner Bros in exclusive talks with Netflix about studio and streaming sale (Financial Times)
Analysen zu Netflix Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|82.36
|-0.10%
