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25.11.2026 16:29:00
Netflix Aktie News: Netflix am Mittwochnachmittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 58,12 USD abwärts.
Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 58,12 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 22'760 Punkten steht. Im Tief verlor die Netflix-Aktie bis auf 57,09 USD. Bei 57,95 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'879'623 Netflix-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 03.12.2025 auf bis zu 109,73 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Netflix-Aktie somit 47,03 Prozent niedriger. Am 21.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Netflix-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Netflix am 20.10.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,87 USD gegenüber 0,59 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 12.87 Mrd. USD gegenüber 11.64 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Netflix am 26.01.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Netflix-Aktie in Höhe von 3,58 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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