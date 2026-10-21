Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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Netflix Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix nach Quartalszahlen von 115 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate für das dritte Jahresviertel seien gut ausgefallen, schrieb Markus Leistner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Streaminganbieter wegen Verzögerungen bei der Einführung der Werbeplattform, Kosten im Zusammenhang mit dem Stellenabbau und eines Immobilienerwerbs den Jahresausblick reduziert. Der Experte schraubte deshalb seine Prognosen für 2027 und 2028 nach unten./rob/edh/la;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Kaufen
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 65.04
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
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Kurs aktuell:
$ 65.05
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Markus Leistner
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KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
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21.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
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21.10.26
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|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
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|Börse New York in Grün: S&P 500 fester (finanzen.ch)
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21.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
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21.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
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21.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittwochmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Netflix Inc.
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