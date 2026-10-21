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22.10.2026 13:34:26

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix nach Quartalszahlen von 115 auf 100 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Resultate für das dritte Jahresviertel seien gut ausgefallen, schrieb Markus Leistner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Streaminganbieter wegen Verzögerungen bei der Einführung der Werbeplattform, Kosten im Zusammenhang mit dem Stellenabbau und eines Immobilienerwerbs den Jahresausblick reduziert. Der Experte schraubte deshalb seine Prognosen für 2027 und 2028 nach unten./rob/edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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