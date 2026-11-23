Netflix-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Netflix-Anteile an diesem Tag 47.80 USD wert. Bei einem Netflix-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20.921 Netflix-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Netflix-Aktie auf 56.73 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’186.82 USD wert. Das entspricht einem Plus von 18.68 Prozent.

Der Netflix-Wert an der Börse wurde auf 231.34 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch