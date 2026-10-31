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|Aktie unter der Lupe
|
31.10.2026 22:30:38
So schätzen die Analysten die Zukunft der Netflix-Aktie ein
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Netflix-Aktie in den Fokus genommen.
28 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Netflix-Aktie veröffentlicht.
23 Experten empfehlen die Netflix-Aktie zu kaufen, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 83,39 USD, was einem Anstieg von 21,31 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Netflix-Aktie von 62,08 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2026
|UBS AG
|100,00 USD
|61,08
|21.10.2026
|Bernstein Research
|80,00 USD
|28,87
|21.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|81,00 USD
|30,48
|21.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|84,00 USD
|35,31
|21.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|85,00 USD
|36,92
|21.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|85,00 USD
|36,92
|15.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|85,00 USD
|36,92
|07.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Netflix Inc.
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|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|21.10.26
|Netflix Buy
|UBS AG
|21.10.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|21.10.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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