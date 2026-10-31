So schätzen die Analysten die Zukunft der Netflix-Aktie ein

28 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Netflix-Aktie veröffentlicht.

23 Experten empfehlen die Netflix-Aktie zu kaufen, 5 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 83,39 USD, was einem Anstieg von 21,31 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Netflix-Aktie von 62,08 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 22.10.2026 UBS AG 100,00 USD 61,08 21.10.2026 Bernstein Research 80,00 USD 28,87 21.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 81,00 USD 30,48 21.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 84,00 USD 35,31 21.10.2026 Jefferies & Company Inc. 85,00 USD 36,92 21.10.2026 Jefferies & Company Inc. 85,00 USD 36,92 15.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 85,00 USD 36,92 07.10.2026

Redaktion Finanzen.net