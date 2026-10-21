Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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Netflix Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 85 auf 81 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die negative Kursreaktion auf die nachbörslich veröffrentlichten Zahlen begründete Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung mit dem leicht gesenkten Umsatzausblick sowie anhaltenden Anlegersorgen über die Wachstum- und Margenaussichten für 2027. Anmuth senkte zwar seine Schätzungen. Er traut dem Streamingdienst aber weiterhin auf Jahre hinaus ein weiteres Wachstum zu./rob/gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 81.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 68.69
|
Abst. Kursziel*:
17.92%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 65.50
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.66%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
16:29
|Netflix Aktie News: Netflix am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
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16:00
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
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16:00
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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06:36
|Netflix wächst langsamer - Aktie fällt (AWP)
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20.10.26
|Netflix gives downbeat outlook as streaming hits dry up (Financial Times)
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20.10.26
|Netflix Aktie News: Netflix gibt am Dienstagabend nach (finanzen.ch)
Analysen zu Netflix Inc.
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|Bernstein Research
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
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|Bernstein Research
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|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|15.10.26
|Netflix Buy
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|13:45
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:17
|Netflix Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
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|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Netflix Equal Weight
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Aktien in diesem Artikel
|Netflix Inc.
|54.25
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