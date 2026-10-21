NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 85 auf 81 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die negative Kursreaktion auf die nachbörslich veröffrentlichten Zahlen begründete Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung mit dem leicht gesenkten Umsatzausblick sowie anhaltenden Anlegersorgen über die Wachstum- und Margenaussichten für 2027. Anmuth senkte zwar seine Schätzungen. Er traut dem Streamingdienst aber weiterhin auf Jahre hinaus ein weiteres Wachstum zu./rob/gl/tih;