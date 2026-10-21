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21.10.2026 13:19:18

Netflix Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 85 auf 81 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die negative Kursreaktion auf die nachbörslich veröffrentlichten Zahlen begründete Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung mit dem leicht gesenkten Umsatzausblick sowie anhaltenden Anlegersorgen über die Wachstum- und Margenaussichten für 2027. Anmuth senkte zwar seine Schätzungen. Er traut dem Streamingdienst aber weiterhin auf Jahre hinaus ein weiteres Wachstum zu./rob/gl/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 03:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 04:30 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Netflix Inc. Overweight
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JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
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13:19 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:17 Netflix Buy Goldman Sachs Group Inc.
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15.10.26 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
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