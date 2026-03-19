Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
62.65CHF
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20.03.2026 13:19:57
Nemetschek SE Overweight
Nemetschek
62.48 CHF -2.71%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei solide und weise klare KI-Ambitionen auf, schrieb Alice Jennings am Donnerstagabend./rob/ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
70.45 €
|
Abst. Kursziel*:
34.85%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
68.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.88%
|
Analyst Name::
Alice Jennings
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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