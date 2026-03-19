Nemetschek 62.48 CHF -2.71% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei solide und weise klare KI-Ambitionen auf, schrieb Alice Jennings am Donnerstagabend./rob/ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.