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Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

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20.03.2026 13:19:57

Nemetschek SE Overweight

Nemetschek
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf 2026 sei solide und weise klare KI-Ambitionen auf, schrieb Alice Jennings am Donnerstagabend./rob/ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 18:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
70.45 € 		Abst. Kursziel*:
34.85%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
68.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.88%
Analyst Name::
Alice Jennings 		KGV*:
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