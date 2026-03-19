Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
55.00CHF
-5.70CHF
-9.39 %
19.03.2026
SWX
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20.03.2026 07:03:21
Nemetschek SE Overweight
Nemetschek
64.22 CHF 3.73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Joseph George passte seine Schätzungen für den Bausoftwareanbieter nach den Jahreszahlen minimal an. Die Mitte der Wachstums-Zielspanne sei mindestens erreichbar, schrieb er am Donnerstagnachmittag./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
70.05 €
|
Abst. Kursziel*:
57.03%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
71.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.31%
|
Analyst Name::
Joseph George
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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