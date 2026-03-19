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Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

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19.03.2026
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20.03.2026 07:03:21

Nemetschek SE Overweight

Nemetschek
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Joseph George passte seine Schätzungen für den Bausoftwareanbieter nach den Jahreszahlen minimal an. Die Mitte der Wachstums-Zielspanne sei mindestens erreichbar, schrieb er am Donnerstagnachmittag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 16:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
110.00 €
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Overweight 		Kurs*:
70.05 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Joseph George 		KGV*:
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