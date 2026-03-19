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Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

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19.03.2026 08:24:11

Nemetschek SE Buy

Nemetschek
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nemetschek nach endgültigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Der nun gegebene Ausblick des Bausoftwareanbieters entspreche mindestens den Markterwartungen und enthalte keine Überraschungen beim Betriebskapital, was die Anleger beruhigen dürfte, schrieb Charles Brennan am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Charles Brennan 		KGV*:
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