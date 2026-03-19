Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
62.75CHF
2.05CHF
3.38 %
09:16:35
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.03.2026 08:24:11
Nemetschek SE Buy
Nemetschek
63.86 CHF 3.15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nemetschek nach endgültigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Der nun gegebene Ausblick des Bausoftwareanbieters entspreche mindestens den Markterwartungen und enthalte keine Überraschungen beim Betriebskapital, was die Anleger beruhigen dürfte, schrieb Charles Brennan am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 03:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69.10 €
|
Abst. Kursziel*:
59.19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
70.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56.47%
|
Analyst Name::
Charles Brennan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
07:00
|EQS-News: Nemetschek Group plant nach erfolgreichem Geschäftsjahr 2025 weiterhin starkes Umsatzwachstum bei steigender Profitabilität im Jahr 2026 (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: Following a successful fiscal year 2025, Nemetschek Group targets continued strong revenue growth with higher profitability (EQS Group)
|
18.03.26
|Ausblick: Nemetschek SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.03.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
17.03.26
|XETRA-Handel: MDAX nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
13.03.26